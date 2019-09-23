РИАМО - 23 сен. Компания-производитель уникального мороженого «АйсКро» из подмосковного Солнечногорска будет поставлять свою продукцию в крупнейший город ОАЭ – Дубай, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

На сегодняшний день продукция компании насчитывает свыше 60 наименований, среди которых веганское мороженое, протеиновое мороженое, ПП-мороженое, чай, кефиры и йогурты. Руководство предприятия уже заключило соглашение на поставку продуктов в Дубай.

«В настоящее время на территории Солнечногорска сосредоточены крупнейшие предприятия, которые занимают лидирующие позиции на мировой арене. Уверен, что такие небольшие, но очень мощные предприятия, как «АйсКро», не только дадут значительную динамику в плане роста и развития экономического потенциала округа, но и будут формировать здоровую конкуренцию среди других компаний», – отметил глава городского округа Солнечногорск Владимир Слепцов.

Кроме того, руководство компании планирует расширять производства. В настоящее время площадкой для строительства будущего завода рассматривается территория индустриального парка «Есипово».