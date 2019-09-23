РИАМО - 23 сен. В Подмосковье в январе-июле 2019 года среднемесячная начисленная зарплата работников организаций, которые не относятся к малому бизнесу, составила 60180 рублей, за июль средняя зарплата составила 59761 рубль, по данным Мособлстата.

Средняя зарплата за семь месяцев 2019 года в Подмосковье составила 107,4% в отношении уровня средней зарплаты за аналогичный период в прошлом году.

Среднемесячная зарплата в июле 2019 года немного уменьшилась, по сравнению с июнем, – почти на 5756 рублей.

Наибольший уровень средней зарплаты по итогам семи месяцев в Подмосковье у работников финансовой и страховой сферы, профессиональной, научной и технической отрасли, в сфере добычи полезных ископаемых.

Среднесписочная численность работников организаций Подмосковья, не относящихся к малому бизнесу, по данным на июль, составила более 1,6 миллиона человек. Этот показатель остался примерно на уровне июня 2019 года.