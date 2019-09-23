РИАМО - 23 сен. В Московской области начал работу региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

Профильные смены по направлению «Наука» стартовали на базе гимназии имени Е.М. Примакова и Физтех-лицея имени П.Л. Капицы. Эти смены рассчитаны на учеников 9-11 классов. В них принимают участие 200 школьников, проявивших способности в физике, астрономии, химии, экономике, литературе и МХК. Центр создали в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

«Талантливая молодежь является залогом будущего нашей страны, поэтому так важно выявлять и развивать одаренных детей. Задача нового центра – искать самых способных старшеклассников и помогать им приумножить свои знания. Официальное открытие центра запланировано на конец октября, когда он заработает на полную мощность и будет приглашать на интенсивные профильные смены не только по направлению «Наука», но и по направлениям «Культура» и «Спорт»», – отметила Забралова.

Она добавила, что в Подмосковье огромное количество талантливой молодежи, и эту молодежь хотят видеть в таком центре.