РИАМО - 23 сен. Учитель из гимназии имени Подольских курсантов Павел Красновид принимает участие в конкурсе «Учитель года России», победителя конкурса назовут 4 октября, говорится в сообщении пресс-службы первого зампреда правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«В городе Грозный Чеченской Республики состоялось открытие 30-го юбилейного Всероссийского конкурса «Учитель года России». Подмосковье в конкурсе представляет Павел Красновид, учитель географии гимназии имени Подольских курсантов Подольска, победитель областного конкурса «Педагог года Подмосковья» 2018 года», – сказала Забралова.

Она добавила, что бороться за победу в конкурсе прибыли учителя из 85 регионов Российской Федерации. Победителя конкурса «Учитель года России - 2019» назовут 4 октября в Государственном Кремлевском дворце.

«Желаю удачи Павлу Евгеньевичу на конкурсе. Все Подмосковье болеет за него и верит в победу», – заключила Забралова.