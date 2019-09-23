РИАМО - 23 сен. В Подмосковье по итогам пляжного сезона выявили серьезный дефицит мест для купания, всего в 2019 году только 34 пляжа были признаны безопасными для купания, в связи с этим губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил подготовить предложения по организации новых пляжей, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования региона.

В Минэкологии Подмосковья уже подготовили список из 58 новых пляжных зон, которые могут быть созданы в регионе до 2024 года. Среди них зоны на крупнейших водных объектов области, в том числе на Клязьме, Оке, Рузе, Истринском водохранилище и других. При этом в предложении министерства отмечается, что уже 14 пляжей в Рузе, Коломне, Зарайске, Истре, Щелкове, Балашихе, Мытищах, Волоколамске и Солнечногорске можно обустроить в 2020 году.

«При подготовке предложений был учтен опыт совместной работы региональных властей с Росводресурсами: ранее была достигнута договоренность о том, что федеральное ведомство профинансирует расчистку акваторий 6 пляжей на Озернинском, Истринском водохранилищах, а также на канале имени Москвы на общую сумму около 75 миллионов рублей», - говорится в сообщении.

Также на переговорах с Росводресурсами была озвучена информация о том, что в ближайшие три года на расчистку пляжей Московской области из федерального бюджета могут направить до 185 миллионов рублей.