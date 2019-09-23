РИАМО - 23 сен. К 25 сентября во все квартиры и социальные учреждения Москвы будет подано отопление, на сегодняшний день около 95% школ и 75% медучреждений уже подключены к теплу, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Нормативный срок разогрева города с подачей тепла — пять суток. Мы делаем это всегда значительно раньше, полагаю, что в этом году сделаем чуть раньше чем нормативные пять суток. Думаю, что во вторник–среду фактически тепло будет подано во все московские квартиры и во все учреждения социальной сферы», - сказал Бирюков.

Он добавил, что сейчас ведется активная работа по подключению зданий к отоплению. На территории Москвы будут работать 15 ТЭЦ и 146 районных и квартальных станций.

По закону решение о досрочном включении отопления принимается в случае, если в течение пятидневного периода среднесуточная температура воздуха сохраняется на уровне ниже восьми градусов. В Москве коммунальная инфраструктура была готова к отопительному сезону уже к 1 сентября. Уже с 20 сентября по заявкам социальных учреждений досрочно начали подавать тепло.

В Москве работает горячая линия по вопросам отопления: 8-800-100-23-29. Кроме того, задать вопросы по поводу отопления можно по телефону круглосуточной горячей линии Московской объединенной энергетической компании: 8-495-539-59-59. Оставить заявку также можно в мобильном приложении «Госуслуги Москвы».