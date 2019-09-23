РИАМО - 23 сен. В Подмосковье врачи успешно прооперировали женщину с огромной опухолью весом 1,3 килограмма, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Пациентка поступила в отделение гинекологии Московского областного центра материнства и детства с жалобами на сильные боли в области живота. В результате обследования медики диагностировали множественную миому матки со смешанным ростом узлов, вес которой достиг 1,3 килограмма.

«У женщин, независимо от возраста, в матке могут появляться миомные узлы. Изначально доброкачественные образования себя никак не проявляют, но по мере роста их начинают сопровождать очень неприятные и тревожные симптомы. В случае с нашей пациенткой, женщина обратилась в Центр с болевыми синдромами, зная задолго о своем диагнозе. Врачи оперативно сработали на спасение и удалили гигантскую миому», – отметила заведующая гинекологическим отделением Тамара Добровольская.

Она отметила, что причинами возникновения заболевания являются эндометриоз, гормональный сбой, неправильное питание, стресс, плохая наследственность.

«Сегодня миома матки является распространенным заболеванием. Всем женщинам необходимо уделять должное внимание профилактике с молодых лет, регулярно посещать врача-гинеколога и проходить обследования, поскольку любые заболевания лучше поддаются лечению при своевременном обнаружении», – отметила министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова.