РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 сен. Сотрудники полиции задержали в Подольске местную жительницу, подозреваемую в краже 35 тысяч рублей из сейфа в аптеке, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 4 отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от представителя аптечной сети. По его словам, неизвестная украла денежные средства в размере 35 тысяч рублей из сейфа в аптеке на улице Тепличная.

«Сотрудниками отдела уголовного розыска УМВД России по Подольску в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий была установлена и задержана ранее судимая 40-летняя местная жительница. По данному факту следственным управлением возбуждено уголовное дело по статье «Кража», – говорится в сообщении.

Подозреваемая подписала подписку о невыезде, ей грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.