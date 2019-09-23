РИАМО - 23 сен. С наступлением холодных дней обитающие в Московском зоопарке борнейские и суматранские орангутаны, равнинные гориллы, а также другие приматы переехали в закрытые вольеры в теплом павильоне «Дом обезьян», сообщается в Instagram-аккаунте зоосада.

«Большую часть лета животные провели в наружных вольерах. В солнечную погоду они много гуляли и играли на свежем воздухе. В помещение же уходили только по ночам, когда было прохладно. Больше всего переезду в открытый вольер радовались детеныши борнейского орангутана Матику и Джелай», - напоминается в публикации.

Взрослые орангутаны Личи и Джентан также наслаждались прогулками на свежем воздухе и много времени проводили нежась на солнце. Схожим образом обстояло дело у суматранских орангутанов. Первой приближение осени почувствовала самка Чапи - она начала кутаться в свой шарф-плед, принесенный киперами. Сейчас, перебравшись во внутренний вольер, Чапи иногда зарывается в солому и при любой возможности накрывается ковром.

«А вот группа равнинных горилл может еще вернуться в наружный вольер. Сейчас животные также перешли в теплый и уютный павильон. Однако если на будущей неделе потеплеет, приматов будут выпускать на небольшие прогулки. В отличие от орангутанов они лучше адаптированы к холодной погоде», - добавили в зоопарке.

С наступлением холодов также перестали гулять львинохвостые макаки, мартышки диана, мандрилы, колобусы и другие приматы. В теплый вольер переехали и кошачьи лемуры. Основная часть группы всю зиму проведет в закрытом помещении, а на экспозиции можно будет увидеть только пару этих проворных зверьков.

Ранее из-за наступления осени Московский зоопарк сократил свой рабочий день на 2,5 часа – зоосад теперь открыт для посещения с 09:00 до 20:00. Приобрести билет в кассах можно с 09:00 до 19:00, в этот же временной промежуток осуществляется проход посетителей на территорию. Детский зоопарк принимает юных гостей с 09:00 до 19:00, а кассы на вход в него работают с 09:00 до 18:00.