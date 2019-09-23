РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 23 сен. В подмосковных Люберцах прошла интеллектуальная игра «РосКвиз», в которой приняла участие депутат Государственной думы Российской Федерации Лидия Антонова, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В понедельник в картинной галерее Люберец состоялась игра «РосКвиз», организованная региональным отделением «Единой России» совместно с местным отделением партии.

«Партия – это люди, которые постоянно в движении. Сегодня проходит новая форма общения. Мы становимся причастными к умению вести диалог, потому что это основная задача. Сейчас ученые спорят, что важнее профессиональные знания или личные качества. Например, как коммуникабельность и другие качества. Мне кажется, что важно все. По вашим глазам видно, что вам интересна игра. Давайте двигаться вперед», – сказала Антонова.

Правила игры «РосКвиз» напоминают игру «Что? Где? Когда?». Игра состоит из пяти раундов, в каждом раунде разное количество вопросов, обсуждение на вопрос дается от 15 секунд до минуты. Вопросы в игре касались культуры, истории, литературы и обществознания.