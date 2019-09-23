РИАМО - 23 сен. Сотрудники столичного аэропорта Домодедово и авиакомпаний-партнеров приняли участие в акции «Наш лес. Посади свое дерево» и посадили около 100 саженцев, говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.

Аэропорт выступил партнером экологической акции. Сотрудники воздушной гавани и авиакомпаний Oman Air, NordStar и «Уральские авиалинии» высадили более 100 саженцев на территории Ильинского участкового лесничества в городском округе Домодедово. Фабрика бортового питания DME приготовила угощение для участников мероприятия.

«Аэропорт поддерживает инициативы, направленные на благоустройство городского округа Домодедово. Отмечу, что многие сотрудники DME – местные жители. Поэтому для них ежегодное участие в региональных акциях «Наш лес. Посади свое дерево» и «Лес Победы» – это изменение к лучшему экологии родного Подмосковья», – сказал директор московского аэропорта Домодедово Игорь Борисов.

Глава городского округа Домодедово Александр Двойных отметил, что в этом году на площади 8,3 гектара высадили почти 3 тысячи деревьев.

«Аэропорт активно принимает участие в жизни нашего округа, вместе мы реализуем не только экологические и развлекательные инициативы, но и масштабные бизнес-проекты», – отметил Двойных.

На всех площадках проведения акции были организованы концерты и развлекательные программы.

Экологическая акция «Наш лес. Посади свое дерево» прошла в Подмосковье по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева уже в седьмой раз. На участках общей площадью 556 гектаров по всей области было высажено свыше 700 тысяч сеянцев и саженцев липы, рябины, боярышника, сирени, жасмина и хвойных растений.

Мероприятие направлено на восстановление лесов малой родины и проводится в Московской области ежегодно. За шесть лет в акции приняли участие 1,65 миллиона жителей Подмосковья. В этом году в ней поучаствовали свыше 250 тысяч человек.