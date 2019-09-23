РИАМО - 23 сен. Строительная готовность станции метро «Лефортово» Большой кольцевой линии составляет 67%, уже ведутся архитектурно-отделочные работы, в отделке станции используют белый мрамор, светло-серый гранит, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«В настоящее время завершается сооружение основных конструкций станции метро «Лефортово», уже ведутся сложнейшие архитектурно-отделочные работы. Общая готовность станции оценивается в 67%», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он отметил, что в отделке станции используют белый мрамор, светло-серый гранит. Стены вестибюля украсит черно-белое декоративное панно площадью около 40 квадратных метров. На нем изобразят здание дворца Франца Лефорта, отражающегося в водной глади реки.

Вскоре рабочие начнут монтаж энергооборудования и его наладку.

Станция метро «Лефортово» находится в сквере у кинотеатра «Спутник», вблизи Солдатской и Наличной улиц.

Строительство Большой кольцевой линии Московского метрополитена является крупнейшим в мире проектом в области метростроения. Длина БКЛ составит 70 километров. Со станций БКЛ можно будет пересесть на другие линии метро, а также на Московское центральное кольцо (МЦК), линии железной дороги и первоочередные Московские центральные диаметры (МЦД).