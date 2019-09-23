РИАМО - 23 сен. Четыре подмосковных животноводческих предприятия внесены в государственный племенной регистр, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В Минсельхозпроде региона состоялось 67-е заседание комиссии по проведению экспертизы племенных стад и оценке деятельности четырех организаций по племенному животноводству.

«Комиссией рассмотрены комплекты документов четырех предприятий Подмосковья с целью определения вида племенной организации в области племенного животноводства. Это хозяйства «Золотой колосок» Талдомского городского округа, «Акатьевский» Коломенского городского округа, «Шульгино» Волоколамского городского округа и «Предприятие Емельяновка» из Озер», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

Сельхозпредприятия «Золотой колосок» и «Акатьевский» являются племенными репродукторами по разведению крупного рогатого скота черно-пестрой породы. ООО «Шульгино» – племенной репродуктор по разведению КРС голштинской и герефордской пород. «Предприятие Емельяновка» – племенной завод по разведению крупного рогатого скота голштинской породы.

«В результате проведенной экспертизы представленных материалов, комиссия отметила соответствие этих организаций действующим нормативным документам и правилам определения видов организаций, осуществляющих деятельность в области племенного животноводства», – отметил министр.

По его словам, члены комиссии приняли положительное решение о ходатайстве перед министерством сельского хозяйства РФ о включении предприятий в государственный племенной регистр.