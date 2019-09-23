РИАМО - 23 сен. В столичном универсальном спортивном комплексе ЦСКА 24 и 25 сентября пройдет Кубок Александра Гомельского, его участниками станут российские баскетбольные клубы ЦСКА и УНИКС, а гостями соревнований выступят греческие «Олимпиакос» и «Промитеас», сообщил журналистам генеральный директор Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий города Москвы Александр Смирнов.

«Открытие пройдет уже завтра (24 сентября – ред.) в 19:45, всех ждем, всех любителей баскетбола. Будет большое шоу-открытие, приглашаем развлекательную баскетбольную команду, которая будет показывать различные баскетбольные трюки. Надеемся, что мероприятие традиционно вызовет интерес у наших зрителей», - сказал Смирнов.

Он добавил, что церемония закрытия соревнований пройдет 25 сентября в 21:00.

Президент и генеральный директор баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин добавил, что Кубок Александра Гомельского станет заключительным этапом подготовки баскетбольной команды к новому сезону.

«Турнир для нас является важнейшим этапом подготовки к сезону, это ее последний этап. Московская публика, надеюсь, соскучилась по ЦСКА. Матчи турнира - хорошая возможность посмотреть на обновленную команду. Турнир в этом сезоне собрал солидный состав участников», - сказал Ватутин.