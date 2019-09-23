РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 сен. Жители Подольска могут обратиться по вопросам отопления на горячую линию комитета по ЖКХ администрации округа, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В связи с началом отопительного сезона в Подольске работает горячая линия. По вопросам отопления можно обращаться по телефонам комитета по ЖКХ администрации округа: 8(496)755-57-93, 8(496)769-93-23 с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 17:00, с 13:00 до 14:00 – перерыв», – говорится в сообщении.

Также горожане могут сообщать о проблемах с отоплением в Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) круглосуточно по телефону: 8(496)755-57-98.