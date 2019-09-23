РИАМО – 23 сен. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства РФ о принятии Парижского соглашения по климату, в соглашении участвуют 186 стран, сообщается на сайте правительства РФ.

«Я подписал постановление правительства, которое касается принятия Парижского соглашения по климату. Тема хорошо известная во всем мире, резонансная, об этом постоянно пишут и говорят. Очевидно, что остановить глобальные изменения климата можно только совместно, сообща», – сказал Медведев в ходе совещания с вице-премьерами.

Он подчеркнул, что в соглашении участвуют 186 стран, которые вместе должны будут существенно сократить количество выбросов в атмосферу, чтобы снизить темпы глобального потепления. При этом каждая страна сама определяет свой вклад в этот процесс и должна каждые пять лет проверять, как идет работа по реализации целей соглашения.

«Для нашей страны участие в этом процессе важно. Угроза изменения климата – это разрушение экологического баланса, повышение рисков для успешного развития ключевых отраслей, в том числе сельского хозяйства. И, самое главное, это угроза безопасности людей, которые у нас живут в условиях мерзлоты, а также увеличение количества стихийных бедствий», – отметил премьер.

Парижское соглашение – соглашение в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата, регулирующее меры по снижению углекислого газа в атмосфере с 2020 года. Соглашение было подготовлено взамен Киотского протокола в ходе конференции по климату в Париже и принято консенсусом 12 декабря 2015 года, а подписано 22 апреля 2016 года.