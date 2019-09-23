РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 23 сен. В Подольске подвели итоги Кубка главы округа по конкуру и выездке, соревнования проводились 21 и 22 сентября и были приурочены к 238-й годовщине образования Подольска и Подольского уезда, сообщается в группе «Конноспортивный клуб Фаворит городского округа Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В Подольске в конноспортивном клубе «Фаворит» 21 и 22 сентября проходили соревнования по конкуру и выездке на Кубок главы городского округа Подольск, приуроченные к 238-й годовщине образования Подольска и Подольского уезда. В них приняли участие спортсмены конных клубов и спортивных школ конного спорта Москвы и области.

«В результате проведенных соревнований спортсмены спортшколы олимпийского резерва Подольска «Фаворит» показали достойные результаты. Так, Гран-при по конкуру, с высотой препятствий 120 сантиметров получила Юлия Широкова, третье место занял Иван Просвирнин. На маршруте 100 сантиметров в зачете любителей победила Дарья Боловинова, в детском зачете победила Виталина Головатюк, а в общем зачете - Наталья Жданова», – говорится в сообщении.

В зачете среди юношей и девушек на маршруте 110 сантиметров второе место заняла Виталина Головатюк, третье – Вероника Белова. На маршруте 90 сантиметров среди детей победила Ольга Мацаева, среди любителей на маршруте 70 сантиметров третье место получила Юлия Широкова, а среди детей победила Кристина Самсонкина.

«Гран-при по выездке получила Ольга Дубинина, которая заняла первое место. В зачете юношей и девушек на предварительный приз победила Юлиса Красильникова, второе место заняла Виталина Головатюк. Среди детей в данном зачете победила Виталина Головатюк, третье место заняла Анастасия Коротченкова. В зачете любителей победила Юлия Шевелева», – поясняется в материале.