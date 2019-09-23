РИАМО - 23 сен. Блогер Светлана (sveta_ihappy) рассказала в Instagram о своих попытках помочь 83-летней больной бабушке, которая уже много лет вынуждена торговать петрушкой около столичного торгово-развлекательного центра «Метрополис».

По словам блогера, она давно покупает зелень у интеллигентной Надежды Михайловны, которая занялась уличной торговлей после того, как попала в сложную жизненную ситуацию. На днях старушка со слезами на глазах рассказала, что уже два дня работает с больной рукой – после падения у нее оказалось травмировано плечо. Первая попытка вправить сустав окончилась неудачей, и медики отпустили бабушку домой с сильнейшими болями.

«Я в срочном порядке повезла ее в платную, там попытались что-то сделать (под обезболиванием) – сказали не получится, нужна скорая. Я поехала на скорой (спасибо врачам скорой – они милашки) в институт Склифосовского, где опять же очень милый и адекватный персонал сделал обследование. Поговорив с врачом, было решено положить ее в стационар и провести в ближайшие дни операцию», – написала блогер.

Девушка приняла деятельное участие в судьбе Надежды Михайловны – оплатила ей сиделку в больнице, обеспечила одеждой и продуктами. Однако неожиданностью для блогера стала позиция сына бабушки, который отказался от лечения матери и настаивал на том, чтобы та вернулась торговать на улицу.

«Проблема в сыне – он неадекват и звонит ей каждые пять минут, орет, чтобы она шла домой и отказалась от лечения. Он инвалид, по ее словам», – добавила Светлана.

Впоследствии блогер столкнулась и с негативным отношением к себе со стороны медперсонала и других пациентов из палаты, куда положили Надежду Михайловну. Девушку обвинили в том, что съемками видео в палате она нервирует бабушку и «устраивает бардак», причиняя больной вред. Шокированная Светлана рассказала о скандале своим подписчикам в соцсети, подчеркнув, что пытается спасти бабушку, которая осталась без внимания и поддержки.

«Она больной человек, который требует отдыха, заботы, внимания, лечения (там надо решать с зубами, с горбом, с жизнью!)» – написала блогер.

Она резюмировала, что без помощи неравнодушных людей Надежда Михайловна рискует из больницы снова попасть на улицу и торговать петрушкой при любой погоде.