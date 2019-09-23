РИАМО - 23 сен. Жителя Москвы Эдуарда Никитина осудили на 20 лет за насильственные действия сексуального характера, изверг на протяжении 10 лет удерживал у себя дома мальчика, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

«Следствием и судом установлено, что в июле 2007 года Никитин познакомился с девятилетним мальчиком, которому предложил совместное проживание у него дома. Ребенок согласился и ушел из дома. На протяжении длительного времени мужчина не выпускал мальчика из комнаты, скрывая его от окружающих. Как полагает следствие, воспользовавшись беспомощным состоянием ребенка, обвиняемый совершал в отношении него насильственные действия сексуального характера», — рассказала Иванова.

Мальчика объявили в федеральный розыск вскоре после его пропажи в 2007 году, было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ «Убийство». Только спустя 10 лет он был найден, а преступник задержан.

В ходе предварительного следствия Никитин признал вину и дал показания по обстоятельствам преступлений. По заключению судебных экспертиз его признали вменяемым.

Приговором суда Никитину назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

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