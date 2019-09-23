РИАМО - 23 сен. В школах 36 городских округов Московской области 24 сентября одновременно откроются 77 центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

Центры будут оснащены современным оборудованием: шлемами виртуальной реальности, 3D-принтерами и квадрокоптерами. Проходить обучение в центрах смогут более 31,5 тысяч детей.

«Торжественное открытие пройдет в Бутовской школе №2 Ленинского городского округа, где в режиме конференц-связи подмосковные школьники поделятся с другими регионами впечатлениями и ожиданиями от работы новых центров. Реализация проекта станет прекрасной возможностью для жителей сельской местности получать качественное образование с использованием современной техники», – сказала Забралова.

Она отметила, что оборудование каждого центра «Точка роста» поражает своим размахом: на оснащение каждого было выделено порядка 2,6 миллиона рублей из федерального, областного и муниципального бюджетов.

«Точки роста» – это специализированные центры образования цифрового и гуманитарного профилей, которые создаются на базе сельских общеобразовательных школ. Они начнут свою работу в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».