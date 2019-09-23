РИАМО – 23 сен. В Подмосковье работают 11 парков культуры и отдыха, где созданы условия для людей с ограниченными возможностями здоровья, в будущем число таких парков планируют увеличить, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«Очень важно при благоустройстве учитывать интересы маломобильных групп населения», – сказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

При обустройстве любого пространства для людей с ограниченными возможностями нужно следовать принципу универсального дизайна, чтобы ассистивные технологии для какой-то одной категории людей не становились помехой тем, кто не испытывает в них потребностей.

Сейчас в 11 парках Подмосковья созданы комфортные условия для инвалидов.

«В будущем мы, конечно, будем стремиться повысить количество таких мест. Не только в парках, но и в наших благоустраиваемых пространствах», – отметил Хайкин.

Условия для людей с ограниченными возможностями здоровья создали в парках Долгопрудного, Ивантеевки, Королева («Костино» и парк ЦДК имени Калинина), Лыткарина (парк «Мир»), Люберец («Наташинские пруды»), Видного (Расторгуевский парк и Центральный парк), Наро-Фоминском округе (парк ДК «Мечта»), Сергиево-Посадском округе и Одинцове (парк имени Лазутиной).