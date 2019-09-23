РИАМО - 23 сен. В районе Реутова, на 16 километре Горьковского направления Московской железной дороги провели динамические и статические испытания нового путепровода, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Испытания были необходимы для оценки возможности эксплуатации путепровода под необходимыми нагрузками.

«Тестовые испытания – это завершающий этап строительства путепровода в Реутове, которое началось в ноябре 2017 года. Динамические испытания осуществлялись путем пропуска по проезжей части путепровода различной техники в одиночном порядке со скоростью 10 километров в час, при этом регистрировались колебания пролетного строения», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Шесть груженых КамАЗов, каждый из которых весит 35 тонн, последовательно устанавливались в разных комбинациях на пролетном строении путепровода, при этом максимальная масса испытательной нагрузки составила 210 тонн.

Также специалисты провели геодезический контроль, проанализировали качество выполненных работ, изучили показания специальных приборов – тензометров и оптического нивелира, которые определяют деформации в конструкции. По итогам проверки будет выдано заключение о готовности путепровода к открытию. Движение планируют запустить уже в октябре этого года.

Дорога будет четырехполосной, длина с подходами — 1,2 километра, длина самого путепровода — более 280 метров. Пропускная способность — около 30 тысяч машин в сутки при скорости 70 километров в час.

Территория городского округа Реутов разделена на три части путями Горьковского направления и пригородным сообщением Москва-Балашиха. После реконструкции железнодорожных путей интенсивное движение поездов на участке планируется с интервалом в пять-шесть минут. Без путепровода автомобильное движение будет парализовано. Новый объект также соединит жилую и промышленную зоны Реутова.