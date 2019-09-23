РИАМО - 23 сен. Почти 3 тысячи молодых деревьев и саженцев высадили в подмосковном Серпухове в ходе акции «Наш лес. Посади свое дерево», в городе появились новые липы, каштаны, клены, декоративные яблони, березы, калины, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

«Новую пешеходную зону на проезде Мишина украсили 15 молодых лип высотой 4 метра. Также 30 крупных саженцев высадили в соседнем «сквере со львами». Новый дом здесь обрели быстрорастущие декоративные яблони, их высота уже достигает 3-3,5 метра (взрослое дерево – до 6 метров). Скоро они будут радовать прохожих яркой кроной. Липовая аллея появилась вдоль домов №№49, 51, 53 по Московскому шоссе – три десятка новых деревьев», – говорится в сообщении.

Еще 29 лип высадили на территории у дома №48, возле установленной по губернаторской программе детской площадки. На бульваре Захаркина теперь будет цвести сирень – здесь теперь растут 38 кустов.

Березовую аллею сделали в Принарском парке. Эта площадка стала одной из крупнейших в городе. 128 молодых деревьев украсили дорожку, соединяющую парк с территорией Высоцкого монастыря.

Всего в рамках акции посадка проводилась на 86 участках. Самые массовые точки – три площадки около деревни Игумново и Зиброво. Общими усилиями в городском округе высажено около 25 тысяч саженцев деревьев и кустарников. В акции «Наш лес. Посади свое дерево» в 2019 году участвовали более 12 тысяч серпуховичей.