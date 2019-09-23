РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 23 сен. Подрядчик уложил более одной тысячи квадратных метров асфальтового покрытия на улице Парковая в микрорайоне Климовск Подольска, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Дорожные работы в микрорайоне Климовск. В понедельник, 23 сентября, на улице Парковая завершились работы по обустройству асфальтового покрытия, площадь которого составила чуть более одной тысячи квадратных метров», – говорится в сообщении.

Также на днях специалисты «Мособлэнерго» совместно с МБУ «ПКБ» провели работу по переносу двух опор бытового назначения из зоны строительства тротуара по улице Суворова.