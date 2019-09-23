РИАМО - 23 сен. В Мытищинскую городскую клиническую больницу был госпитализирован мужчина с серьезной травмой руки — левое предплечье было пробито арматурой, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Врачи-травматологи Мытищинской больницы оперативно и профессионально оказали мужчине всю необходимую медицинскую помощь. Под местной анестезией арматуру извлекли, рану обработали, зашили и наложили асептическую повязку. Кроме того, провели экстренную профилактику столбняка», - сказал главный врач Валерий Янин.

По словам самого пострадавшего, серьезную травму он получил на дачном участке. Мужчина поскользнулся на мокрой траве и неудачно упал на металлическую балку, в результате чего руку пробила арматура. Ему повезло, ведь не были задеты жизненно важные сосуды и сухожилия. К тому же бригада скорой отреагировала достаточно быстро и обеспечила оперативную госпитализацию.

На данный момент мужчина уже выписался из стационара. Он продолжает лечение в поликлинике по месту жительства.