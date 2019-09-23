РИАМО – 23 сен. В столице порывы ветра усилились до 14 метров в секунду на большей части территории города и до 16 метров в секунду в новой Москве, сообщается на сайте «Метеоновости».

Ранее в Москве уже зафиксировали порывы ветра в 12-13 метров в секунду. В Московском регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра.

«В Москве облачно с прояснениями, местами слабый дождь, порывы ветра до 14 метров в секунду. Температура воздуха в административных округах: Центральном – 8,2-9,3 градуса; Северном – 7,4-9,3 градуса, Северо-Восточном – 7,3-8,7 градуса, Восточном – 7,5-9 градусов, Юго-Восточном – 8,3-9 градусов, Южном – 6,4-8,8 градуса, Юго-Западном – 6,9-8,3 градуса, Западном – 7,1-8,4 градуса, Северо-Западном – 7,9-8,9 градуса», – говорится в сообщении.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха – 7,1 градуса. На территории новой Москвы местами слабый дождь, температура воздуха – 6-8,5 градуса, местами порывы ветра до 16 метров в секунду.

Вечером в Московском регионе не ожидается существенных осадков, будет облачно с прояснениями. Температура в столице составит 5-7 градусов, в Подмосковье – 4-7. Сильные порывы ветра сохранятся, они будут достигать 12-17 метров в секунду.