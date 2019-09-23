РИАМО - 23 сен. Специалисты Россельхознадзора запретили оформление двух партий мороженой горбуши общим весом 51,3 тонны, поступивших в Московский регион, из-за нарушения температурного режима перевозки в вагонах-рефрижераторах, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

Продукция поступила со станции Артем Приморский-1 Дальневосточной железной дороги на железнодорожную станцию Бекасово-сортировочное Московской железной дороги.

«В ходе проведения ветеринарного контроля установлено нарушение температурного режима перевозки: температура продукции составила от минус 9,8 до минус 15,3 градуса при норме минус 18 градусов», – говорится в сообщении.

Пробы для проведения лабораторных исследований направили в Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры (ФГБУ «НЦБРП») на определение микробиологических и химико-токсикологических показателей безопасности.

После проведения контрольно-надзорных мероприятий, управлением Россельхознадзора принято решение направить груз на ответственное хранение без права реализации в адреса грузополучателей (ООО «Авангард Групп» и ООО «Главрыбтрест») до принятия решения о дальнейшем использовании продукции Государственными ветеринарными службами субъектов РФ по результатам лабораторных исследований.

Кроме того, в отношении грузополучателей ООО «Авангард Групп» и ООО «Главрыбтрест» возбудили дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ.