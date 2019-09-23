РИАМО - 23 сен. В Московской области продолжают возвращать в сельскохозяйственный оборот заброшенные земли, так, с начала 2019 года ввели в оборот более 30 тысяч гектаров, а в 2018 году было введено более 62,5 тысяч гектаров при запланированных 60 тысячах, сообщил РИАМО в понедельник министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

«Целевое и эффективное использование земель сельскохозяйственного назначения — важнейший фактор стабильного развития сельхозпроизводства. Поэтому мы активно продолжаем осваивать заросшие и заброшенные земли. С начала года ввели в сельхозоборот более 30 тысяч гектаров, что позволило увеличить процент использования пахотных земель», - сказал Разин.

Он отметил, что на данный момент лидером по площади распаханных земель является Клин, где ввели в оборот 3,3 тысячи гектаров. Затем идет городской округ Ступино, в котором было введено в сельхозоборот порядка 3 тысяч гектаров. Кроме того, по 2,1 тысячи гектаров ввели в Солнечногорске и Шаховской.

При этом меньше всего земель ввели в сельхозоборот в Павловском Посаде и Шатуре, а также в Ленинском городском округе.

«С 2013 года в Московской области в сельскохозяйственный оборот введено уже более 360 тысяч гектаров не использованной ранее земли», - заключил Разин.