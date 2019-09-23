РИАМО - 23 сен. Станцию метро «Лефортово», которую возводят в одноименном районе в сквере у кинотеатра «Спутник», введут в эксплуатацию уже в 2019 году, на данный момент на ней завершены основные работы, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

В понедельник мэр столицы Сергей Собянин побывал на стройплощадке и ознакомился с ходом проведения работ на станции «Лефортово», которая войдет в Большую кольцевую линию.

«Строительство станции «Лефортово» Большой кольцевой линии метро в основном завершено, идут архитектурно-отделочные работы. Впереди еще монтаж и отладка оборудования, что тоже займет некоторое время. Но в целом ждать начала движения поездов осталось недолго. На первых порах с «Лефортова» можно будет без пересадки доехать до «Некрасовки», - сказал Собянин.

Он также подчеркнул, что в будущем, когда замкнется Большая кольцевая линия, со станции «Лефортово» можно будет добираться практически в любую точку Москвы.

Станцию возводят с одним вестибюлем, из которого можно будет пройти к выходам на Солдатскую и Наличную улицы. Для маломобильных пассажиров здесь предусмотрены три лифта. Лифтовой павильон будет расположен со стороны Наличной улицы.

«При отделке станции используют белый мрамор, светло-серый гранит, фибробетон и алюминиевые панели. Интерьеры станции будут стилизованы под старинные гравюры ХVII–XVIII веков. Монохромные тематические рисунки в кассовом зале и вестибюле будут напоминать пассажирам о богатом историческом наследии района Лефортово, в честь которого названа станция», - отмечается в сообщении

Архитекторы черпали вдохновение в Лефортовском дворце — здании, возведенном в стиле эклектики, с шатровыми крышами и резными украшениями фасадов. Так, вестибюль строящейся станции украсит черно-белое декоративное панно площадью около 40 квадратных метров, на котором будет изображен дворец, отражающийся в водной глади реки Яузы.

Строительство участка Большой кольцевой линии метро от станции «Авиамоторная» до станции «Савеловская» было начато в 2015 году, а на данный момент готовность составляет уже 48%. В состав участка войдут 12,8 километра путей и пять станций — «Лефортово», «Рубцовская», «Стромынка», «Ржевская», «Шереметьевская». Здесь же возведут соединительную ветку в депо «Нижегородское».

Участок «Авиамоторная» – «Лефортово» завершат в 2019 году. В 2020 году достроят участок от станции «Лефортово» до «Рубцовской», а в 2021-2022 годах — участок «Рубцовская» – «Савеловская».

На данный момент полностью пройдены перегонные тоннели от «Авиамоторной» до «Стромынки».

Строительство Большой кольцевой линии Московского метрополитена является крупнейшим в мире проектом в области метростроения. Длина БКЛ составит 70 километров. Со станций БКЛ можно будет пересесть на другие линии метро, а также на Московское центральное кольцо (МЦК), линии железной дороги и первоочередные Московские центральные диаметры (МЦД).