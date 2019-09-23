РИАМО - 23 сен. За 9 месяцев 2019 года посещаемость подмосковных парков культуры и отдыха выросла до 8,3 миллиона человек, количество парков с 2014 года выросло в четыре раза, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«Общая площадь парков с 2017 года по 2019 выросла с 1804 гектаров до 2262 гектаров. Посещаемость – с 7 миллионов человек в 2017 году до 8,3 миллиона человек за 9 месяцев текущего года. Уже сейчас можно прогнозировать, что (посещаемость увеличилась - ред.) на полтора миллиона за два года», – сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Он добавил, что в настоящее время на территории Подмосковья расположены 100 парков, а с 2014 года их число увеличилось в четыре раза (в 2014 году было 25 парков). При этом ежегодно создаются новые парки культуры и отдыха. В парках обустраиваются дорожно-тропиночные сети, устанавливается освещение, детские и спортивные площадки, проводится озеленение и другие виды работ по благоустройству

«В каждом парке, в зависимости от потребности, определен свой, уникальный перечень работ. Осуществляется мониторинг качества проведения работ по благоустройству, содержания территорий, проведения мероприятий. Проводится рейтингование парков культуры и отдыха», – отметил Хайкин.

Рейтингование проводится по показателю «Соответствие парков культуры и отдыха региональному парковому стандарту Московской области». По состоянию на 1 января 2019 года данный показатель равнялся 38,49%, по итогам первого полугодия он составил 46,64%. На основании представленных муниципальными образованиями дорожных карт к концу года данный показатель достигнет значения 65,16%, а к концу 2020 года будет более 80%.

По словам министра, до конца года в пяти парках появится системы видеонаблюдения, в шести – системы оповещения, а в восьми парках – навигация. Также восемь парков будут адаптированы под условия доступной среды, в 11 парках появится буккроссинг, в девяти – зарядочные станции, в 22 – новые спортивные площадки. Более чем в 20 парках появятся современные урны и туалеты. В одежде персонала парков появится единый стиль.

В рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» в 2019 году реализуются мероприятия по благоустройству 17 парков в 15 муниципалитетах: Королев, Кашира, Наро-Фоминский округ, Серебряные Пруды, Балашиха, Красногорск, Егорьевск, Реутов, Шатура, Дмитровский округ, Талдомский округ, Сергиев Посад, Клин, Одинцово, Богородский округ.

В городском парке Каширы уже появился пешеходный мост, а в парке «Мечта» в Наро-Фоминске появятся тропа здоровья и танцевальная площадка. В Балашихе в парке «Никольско-Архангельский» обустроят пирс. В парке «Ивановские пруды» Красногорска будет обустроен спуск к воде. В парке имени Гагарина в Шатуре установят сцену и ротонду. В парке «Скитские пруды» Сергиева Посада будут установлены входная группа, сцена и помещение, в которых будут проводиться мастер-классы.

В рамках муниципальных программ в парке «Фабричный пруд» Реутова ведется обустройство лодочной станции. В городском парке культуры и отдыха Орехово-Зуева, в Центральном парке культуры и отдыха Люберец и парке Лобни уже установили фонтаны.