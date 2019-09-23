РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 23 сен. Депутат Мособлдумы Павел Максимович проверил отремонтированный подъезд в одном из домов на проспекте Ленина в Подольске, сообщается на странице депутата в соцсети «ВКонтакте».

Максимович принял участие в проверке отремонтированного подъезда по губернаторской программе «Мой подъезд» на проспекте Ленина, дом №136.

«В первом подъезде многоквартирного дома произведен комплекс работ по ремонту и покраске стен и потолков, тамбуров, входных групп, замене осветительных приборов и окон, почтовых ящиков и электрических щитов. Для экономии средств жителей установлены энергосберегающие лампы и датчики движения. Работы выполнены качественно и приняты профильной комиссией», – сказал Максимович.

Он отметил, что по государственной программе «Формирование современной комфортной городской среды» на 2018-2022 годы и в соответствии с подпрограммой «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области» в округе по плану на 2019 год определены для ремонта 900 подъездов, из которых уже отремонтировали свыше 512 подъездов, в работе находятся более 100 подъездов.