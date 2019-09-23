РИАМО - 23 сен. В школе города Лобня 12-летняя девочка упала с третьего этажа и получила травмы, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

«По имеющейся информации, 12-летняя школьница во время образовательного процесса упала с третьего этажа учебного заведения, в результате чего получила травмы. В настоящее время девочка находится в больнице», — говорится в сообщении.

Прокуратура начала проверку происшествия. Ход проверочных мероприятий поставлен на контроль.

Как уточнила РИАМО уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова, по данному делу следственные органы проводят проверку.