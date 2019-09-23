РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 23 сен. В подмосковных Люберцах в понедельник впервые прошла игра «РосКвиз», ответить на вопросы по истории и культуре смогли все желающие, сообщил сопредседатель Регионального совета сторонников партии «Единая Россия» Вадим Очередниченко.

В понедельник в картинной галерее Люберец состоялась игра «РосКвиз», организованная региональным отделением «Единой России» совместно с местным отделением партии.

«Правила игры напоминают игру «Что? Где? Когда?». Игра состоит из пяти раундов, в каждом раунде разное количество вопросов, обсуждение на вопрос дается от 15 секунд до минуты. Сам формат не новый, всем он известен. В Московской области подобная игра проводится впервые, она состоится в 11 муниципалитетах», – сказал Очередниченко.

По его словам, все желающие смогли принять участие в игре. Вопросы в игре касались культуры, истории, литературы и обществознания.