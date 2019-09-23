РИАМО - 23 сен. С начала 2019 года в Подмосковье провели около 17 тысяч экзаменов на право управления трактором, по итогам которых было выдано 16,9 тысячи удостоверений, сообщил РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

«За аналогичный период 2018 года было выдано более 14,5 тысяч удостоверений. Очевидно, что число желающих получить профессию тракториста возросло. Все категории водительских прав на управление трактором можно получить в управлении Гостехнадзора нашего министерства», - сказал Разин.

Он подчеркнул, что несмотря на то, что процедура получения прав тракториста похожа на аналогичную при получении водительского удостоверения, она все же имеет свои нюансы. Например, подавать заявление можно уже с 16 лет. Получить удостоверение тракториста могут физические лица постоянно или временно зарегистрированные на территории Московской области, а также зарегистрированные в другом субъекте РФ.

Предварительно заявителям нужно пройти медицинское обследование и получить соответствующую профессию в учреждениях региона, которые осуществляют обучение по программам, связанным с управлением самоходными машинами данных категорий.

«Выдача удостоверений происходит непосредственно в день сдачи экзамена при условии положительных оценок, полученных на экзамене. Срок действия удостоверения - 10 лет. По истечении срока действия удостоверение подлежит замене без сдачи экзамена», - подчеркнул Разин.

Услугой по рассмотрению документов на удостоверение тракториста могут также воспользоваться и те, кому нужно заменить его в связи с истечением срока действия, либо по другим причинам. Делается это через МФЦ. Но если человек был лишен права управления такой техникой, то ему придется повторно сдать теоретический экзамен.