РИАМО - 23 сен. АО «Воскресенские минеральные удобрения» посетили студенты ГБПОУ Московской области «Воскресенский колледж», обучающиеся по специальности «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования», говорится в сообщении пресс-службы «ВМУ».

Учащиеся побывали с экскурсией на подстанции глубокого ввода «Азотная», введенной в эксплуатацию летом 2019 года.

«Знакомство с производственным объектом для первокурсников провел заместитель начальника цеха электроснабжения по релейной защите Алексей Герасимов. В ходе экскурсии учащимся показали распределительное устройство на класс напряжения 110 кВ», — говорится в сообщении.

Также студенты узнали о том, что на новой подстанции, управление которой осуществляется дистанционно, установлены два силовых трансформатора мощностью по 63 МВА, микропроцессорная защита и высоконадежные элегазовые выключатели, которые пришли на смену масляным.

Благодаря запуску подстанции были созданы дополнительные резервы мощности электроэнергии, что позитивным образом отразилось на надежности электроснабжения не только основных цехов и подразделений предприятия, но и потребителей центральной части Воскресенска, в том числе ряда промышленных и социальных объектов.

Особое внимание на ПГВ «Азотная» уделяется вопросам обеспечения безопасности. Будущим электрикам продемонстрировали электрозащитные средства, используемые электроперсоналом, и противопожарный инвентарь. По завершении экскурсии сотрудники цеха ответили на вопросы учащихся, многие из которых заинтересовались возможностью трудоустройства на предприятие и выразили желание в будущем подробнее ознакомиться с производственной деятельностью химкомбината.

«Образовательные экскурсии являются частью программы «Уралхим» – образование и наука», которая в течение многих лет успешно реализуется на химкомбинате. Соответствующие мероприятия проводятся в рамках социального партнерства между АО «Воскресенские минеральные удобрения» и управлением образования муниципалитета», — отметила заместитель генерального директора по персоналу Юлия Смирнова.

Она добавила, что для учащихся не только организуют экскурсии по цехам и подразделениям предприятия, но и предоставляют возможность пройти преддипломную и дипломную практику, что позволяет молодым специалистам объективно оценить свой уровень знаний и подготовки, познакомиться с заводом, а лучшим из них – через некоторое время присоединиться к сплоченной команде «ВМУ».