РИАМО - 23 сен. В столице 22 сентября зафиксировали очень сильные порывы ветра до 20 метров в секунду, температура была на 4-5 градусов ниже нормы, что соответствует середине октября, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В воскресенье, 22 сентября, в вечерние часы прошли осадки: дожди, снежная крупа, а в отдельных районах даже отмечался град, что редко бывает в это время года. В Москве ветер в порывах усиливался до 14 метров в секунду на северо-востоке, до 16 метров в секунду в Центральном округе, до 17 метров в секунду на севере. А на западе порывы ветра достигали 20 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Температура 22 сентября в столице была на 4-5 градусов ниже нормы. Так холодно в Москве обычно бывает в середине октября.