РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 23 сен. В подмосковном Подольске на улице Крамского по просьбе местного жителя произвели отлов двух безнадзорных собак, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал обращение с просьбой отловить безнадзорных собак на улице Крамского. Он отметил, что возле школы №10 бегают бездомные собаки, которые при нем бросились на детей.

«Администрация городского округа Подольск рассмотрела обращение по вопросу отлова безнадзорных животных на улице Крамского и сообщает, что по данному адресу был произведен отлов безнадзорных животных в количестве двух особей», – сказал председатель комитета по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту администрации округа Алексей Бекетов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.