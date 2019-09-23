РИАМО - 23 сен. Сотрудники Росгвардии задержали 24-летнего жителя столицы, устроившего стрельбу из пистолета возле торгового центра в Троицком административном округе, говорится в сообщении пресс-службы столичного управления Росгвардии.

Инцидент произошел на Центральной улице в Троицке, о стрельбе сообщила женщина, ставшая очевидцем.

«Трое неизвестных, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроили стрельбу на парковке торгового центра. В ответ на замечание и просьбу прекратить противоправные действия, мужчины стали угрожать гражданке физической расправой», – говорится в сообщении.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого, у которого, предположительно, находилось оружие.

В ходе личного досмотра у неоднократно судимого 24-летнего жителя столицы был изъят охолощенный пистолет Макарова и патроны. Задержанного передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.