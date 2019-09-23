РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 23 сен. В образовательных учреждениях подмосковных Люберец в понедельник стартовала Неделя безопасности дорожного движения, в рамках нее пройдут лекции и викторины по правилам дорожного движения, говорится в сообщении службы пропаганды БДД отдела ГИБДД МУ России «Люберецкое».

«С 23 по 27 сентября во всех образовательных организациях Люберец пройдет Неделя безопасности дорожного движения, посвященная вопросам обеспечения безопасности детей на дорогах. В ее ходе представители органов образования и ГИБДД проведут профилактические лекции, собрания, викторины, конкурсы, флешмобы, пешеходные экскурсии», – говорится в сообщении.

В материале добавляется, что на территории обслуживания отдела ГИБДД с начала 2019 года в ДТП пострадали 19 детей. Основными видами происшествий с участием несовершеннолетних являются наезды на пешеходов и столкновения транспортных средств.