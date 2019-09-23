РИАМО - 23 сен. В столичных домах, административных и промышленных зданиях начали включать отопление, этот процесс может занять до 5 дней, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«В связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха ниже плюс 8 градусов и в соответствии с действующим регламентом сегодня город приступает к пуску тепла с включением отопления в медицинских и образовательных учреждениях, жилых домах, объектах спортивной инфраструктуры, административных и промышленных зданиях», — сказал Бирюков.

Он отметил, что подача тепла к объектам – сложный технологический процесс и регулировку температуры теплоносителя нужно делать плавно. Этот процесс может занять до 5 дней.

Бирюков добавил, что к 1 сентября вся энергетическая и инженерно-коммунальная инфраструктура города была готова к пуску теплоносителя. До начала отопительного сезона, с 20 сентября, по заявкам социальных учреждений было включено отопление.

Во время подготовки к отопительному сезону, которая стартовала весной, в городе подготовили более 70 тысяч зданий, включая жилые дома, и инфраструктуру топливно-энергетического хозяйства. Гидравлические испытания провели в полном объеме.

На ТЭЦ накопили необходимые запасы резервного топлива: 369,8 тысячи тонн мазута, 476,5 тысячи тонн угля, 25,7 тысячи тонн дизельного топлива. Запас системы энергоснабжения Москвы позволяет стабильно и бесперебойно обеспечивать потребителей теплом при температуре воздуха в минус 30-40 градусов.

В Москве работает горячая линия по вопросам отопления: 8-800-100-23-29. Кроме того, задать вопросы по поводу отопления можно по телефону круглосуточной горячей линии Московской объединенной энергетической компании: 8-495-539-59-59. Оставить заявку можно и в мобильном приложении «Госуслуги Москвы».