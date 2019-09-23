РИАМО - 23 сен. Инспекторы Госадмтехнадзора Московской области приняли участие в общеобластной акции «Наш лес. Посади свое дерево», специалисты высадили более 7 тысяч сеянцев и саженцев, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В ежегодной общеобластной акции «Наш лес. Посади свое дерево» приняли участие инспекторы и общественники Госадмтехнадзора Московской области во всех муниципалитетах региона. Высаживать деревья традиционно многие пришли с детьми, родственниками», - сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Так, например, специалисты ведомства активно трудились в Дмитровском лесничестве, высадив 1,25 тысячи молодых саженцев на 38 участках. Также на 16 участках в Чехове инспекторы посадили более 1 тысячи деревьев. Также в поселке Биорки Коломенского городского округа инспекторы Госадмтехнадзора региона посадили более 500 лип и хвойников. В то же время в Мытищах у полосы отвода дороги на улице Фрунзе появилось более 500 молодых саженцев.

«На площадке Хлюпинского лесничества инспекторы Госадмтехнадзора провели посадку более 400 сеянцев сосны. <...> В Воскресенске инспекторы вместе со своими семьями высадили 300 сосен у Голубого озера. <…> В Наро-Фоминске сотрудники ведомства собственноручно высадили 300 саженцев ели у СНТ «Иневка», - отмечается в материале.

Работали сотрудники Госадмтехнадзора Подмосковья и на других площадках в муниципалитетах, высадив 21 сентября более 7 тысяч сеянцев и саженцев деревьев и кустарников.

Экологическая акция «Наш лес. Посади свое дерево» провели в Подмосковье по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева уже в седьмой раз. На участках общей площадью 556 гектаров по всей области было высажено свыше 700 тысяч сеянцев и саженцев липы, рябины, боярышника, сирени, жасмина и хвойных растений.

Мероприятие направлено на восстановление лесов малой родины и проводится в области ежегодно. За шесть лет в акции приняли участие 1,65 миллиона жителей Подмосковья. В этом году в ней поучаствовали свыше 250 тысяч человек.