РИАМО - 23 сен. Передвижная выставка «Калашников. Солдат. Конструктор. Легенда» откроется 24 сентября в Музее Победы, она раскроет Михаила Калашникова не только как выдающегося конструктора, но и как человека, сообщил журналистам в понедельник заместитель директора по науке ижевского музейно-выставочного комплекса стрелкового оружия имени Калашникова Александр Ермаков.

«Это не первый выставочный проект совместно с Музеем Победы. Десять лет назад была выставка «Легендарный Калашников», она проходила в стенах Музея Победы. К столетию был подготовлен совершенно новый проект - масштабный, комплексный. Он включает в себя выставочное оборудование, мультимедийное оборудование. <...>. Выставка также раскрывает Михаила Калашникова как человека», - сказал Ермаков.

На выставке посетители смогут увидеть и образцы оружия, и личные вещи Калашникова. По словам Ермакова, каждый найдет что-то интересное для себя. Организаторы постарались раскрыть личность Калашникова во всей ее многогранности.

«Нам было очень приятно, и мы очень рады, что открываем совместную выставку с музейно-выставочным комплексом. У нас в фондах есть большая коллекция тех образцов оружия, разработкой которых он занимался», - сказал заместитель директора Музея Победы по экспозиционно-выставочной работе Эльдар Янибеков.

Он добавил, что данная выставка пробудет в столице до конца ноября.

Старшая дочь Михаила Калашникова Нелли Калашникова отметила, что ее отец был интересным и разносторонним человеком.

«Он был отцом, мужем, дедом. Сижу и вспоминаю - насколько он тонко и правильно себя вел по отношению к жене, к детям и внукам. Он воспитывал во всех нас три качества - труд, честность и дисциплина», - сказала Калашникова.

Данная выставка пройдет не только в Москве. Сейчас прорабатывается возможность экспонирования в Крыму.