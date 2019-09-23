РИАМО - 23 сен. На выходных в Подмосковье и Москве ночью может подморозить до минус 2 градусов, а днем будет до плюс 12 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Понедельник в столице станет уже четвертым днем со средней суточной температурой ниже 8 градусов. Большую часть этой недели температура в Московском регионе будет соответствовать октябрю. Небольшие осадки пройдут лишь местами.

«С пятницы направленность воздушных потоков в тропосфере поменяется, и дневные показания термометров смогут повыситься на пару градусов. Больше не получится – ведь сегодня началась астрономическая осень. Неделя не принесет существенных осадков, их дефицит продолжит увеличиваться, и золотая осень будет не везде щедра на краски», — говорится в сообщении.

В понедельник в регионе еще наблюдается сильный ветер, а 24 сентября он ослабнет до 3-8 метров в секунду. Ночью в столице будет около 0 градусов, в центре – 2-4 градуса, в Подмосковье – минус 3 – 2 градуса, без осадков. Днем местами ожидаются небольшие осадки, в столице будет плюс 7-9 градусов, в области – 5-10.

В последующие дни днем станет немного теплее: в Москве ожидается плюс 8-10 градусов, в Подмосковье – 5-10. 27 и 28 сентября в Московском регионе будет без осадков. Ночью температура составит минус 2 – плюс 3 градуса, днем — плюс 7-12 градусов.