РИАМО - 23 сен. Индивидуальный предприниматель оштрафован на 40 тысяч рублей за нарушения ветеринарного законодательства при осуществлении производства и торговли мясными продуктами в подмосковном Ступине, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

В августе специалисты надзорного ведомства выявили, что ИП Варданян А.М. нарушает ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов в торговом павильоне. Отходы при производстве мясной продукции сбрасывались в контейнер для твердых бытовых отходов, при этом соответствующих документов об утилизации владелец торговой точки не представил.

«ИП Варданян А.М. привлечен к административной ответственности по части 3 статьи 10.8 КоАП РФ в виде наложения штрафа в размере 40 тысяч рублей. Выдано представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения», – говорится в сообщении.