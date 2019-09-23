РИАМО - 23 сен. Представители бизнес-сообщества Подмосковья обсудят перспективы развития Электронного магазина Московской области в Наро-Фоминске 26 сентября, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике региона.

«Комитет по конкурентной политике Московской области проводит круглый стол по теме «Электронный магазин. Проблематика и перспективы развития» с участием представителей бизнес-сообщества, муниципальных образований и общественных организаций, таких как Московское областное отделение «Опора России», Московский областной союз промышленников и предпринимателей, управление Федеральной антимонопольной службы по Московской области», — говорится в сообщении.

Круглый стол начнется в 11:00 по адресу: город Наро-Фоминск, улица Маршала Жукова 2 (здание администрации Наро-Фоминского городского, 2 этаж, актовый зал).

Для формирования повестки, основных тезисов и направлений диалога, а также для аккредитации представителям бизнес-сообщества необходимо до 25 сентября направить свои вопросы на адрес электронной почты: e-market@mosreg.ru. Также нужно указать ФИО, ИНН и наименование организации (при наличии), должность, контактный телефон и e-mail. После успешной регистрации с указанного адреса почты будет направлено подтверждение.