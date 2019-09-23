РИАМО - 23 сен. По состоянию на понедельник более 90% объектов социальной инфраструктуры Московской области — больницы, школы и детсады — уже обеспечены теплом, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Подмосковья Дмитрия Пестова.

«В настоящее время в Московской области обеспечена готовность к подаче тепла на все социально значимые объекты. Включение теплоснабжения происходит по мере готовности внутренних теплосетей каждого конкретного объекта к приему теплоносителя», - сказал Пестов.

Он также напомнил, что в регионе по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, работает штаб, отслеживающий ситуацию с отоплением, который занимается решением возникающих вопросов.

Также в регионе уже начали подавать тепло в жилой фонд. Так, на 13:00 порядка 30% многоквартирных домов также уже отапливаются.

По закону отопление включают в случае, если среднесуточная держится на отметке ниже 8 градусов в течение пяти дней подряд. Воробьев поручил начать отапливать социальные объекты и жилой фонд досрочно. Тепло начало поступать в школы и детсады области уже 19 сентября.