РИАМО - 23 сен. Карантин по бешенству животных, установленный в июле 2019 года, сняли на ряде территорий в городском округе Лотошино, соответствующее постановление губернатора Московской области есть в распоряжении РИАМО.

«Отменить с даты подписания (20 сентября 2019 года – ред.) настоящего постановления ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных, установленные постановлением губернатора Московской области от 18 июля 2019 года, и признать благополучными по бешенству животных следующие территории Московской области: улица Ветеринарная рабочего поселка Лотошино городского округа Лотошино», – говорится в документе.

Бешенство – смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.