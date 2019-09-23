РИАМО - 23 сен. Днем в понедельник в столице порывы ветра достигли 13 метров в секунду, в новой Москве зафиксировали порывы в 12 метров в секунду, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В Москве – преобладание облачной погоды, без осадков, местами порыва ветра до 13 метров в секунду. Температура воздуха в административных округах: Центральном – 6,5-7 градусов; Северном – 6,4-7,3 градуса, Северо-Восточном – 6,6-7 градусов, Восточном – 6,4-6,9 градуса, Юго-Восточном – 6,4-7,2 градуса, Южном – 5,1-6,6 градуса, Юго-Западном – 5,4-6,7 градуса, Западном – 5,2-6,5 градуса, Северо-Западном – 6,6-7,5 градуса», – говорится в сообщении.

В Зеленограде – без осадков, температура воздуха составялет 6,4 градуса. На территории новой Москвы также без осадков. Температура воздуха составляет от 5,3 до 6,7 градуса, местами порывы ветра до 12 метров в секунду.

Ранее в Московском регионе объявили «желтый» уровень опасности погода на 23-24 сентября из-за сильного ветра.