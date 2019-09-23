РИАМО - 23 сен. Суд привлек к ответственности собственника земельного участка сельскохозяйственного назначения в Подольске за повторное невыполнение предписания Россельхознадзора, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

В июне специалисты ведомства провели проверку по исполнению ранее выданного предписания об устранении нарушений земельного законодательства РФ в отношении ООО «Животновод», которое является собственником земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 1,66 гектара.

«Проверка показала, что общество не приняло меры по защите земельного участка от зарастания сорной и древесно-кустарниковой растительностью. Кроме того, участок не был приведен в состояние, пригородное для ведения сельскохозяйственного производства», – говорится в сообщении.

За повторное совершение административного правонарушения в течение года в отношении ООО «Животновод» был составлен протокол по части 26 статьи 19.5 КоАП РФ. Материалы административного дела были переданы в суд.

В конце августа решением мирового суда фирма привлечена к административной ответственности в виде наложения штрафа в размере 200 тысяч рублей.