РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 23 сен. Футбольный клуб «Витязь» из подмосковного Подольска сразится с командой «Серпухов» в матче на выезде 28 сентября, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В День города, 21 сентября, «Витязь» сразился с «Приалитом» в домашнем матче на стадионе «Труд» в Подольске и победил со счетом 6:5.

«В следующем туре наша команда 28 сентября сыграет на выезде с ФК «Серпухов». А 5 октября в Подольске «Витязь» примет «Металлиста» из Королева. Начало матча в 14:00 на стадионе «Труд». Приглашаем любителей футбола поддержать нашу команду», – говорится в сообщении.

Матч с клубом ФК «Серпухов» будет проходить в Серпухове на стадионе «Труд» и начнется в 15:00.